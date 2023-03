Un autre match dans le match : Quand la perturbation dans la vente des billets, suscite l'indignation des Sénégalais

Ce matin, votre site leral.net relayait des informations obtenues par emedia, indiquant que des responsables de l’Etat ont mis la pression sur la Fédération sénégalaise de football (FSF), pour récupérer tous les tickets des différents points de vente. La cause est qu’officiellement, c’est pour noyer dans l’œuf une tentative de sabotage qui se fomentait chez les partisans du parti PASTEF de l’opposant Ousmane Sonko.



Mais grande est aussi la surprise d’appendre que juste après, les tickets ont été redistribués à des responsables de l’APR, parti au pouvoir, ce qui suscite l'indignation des Sénégalais. En atteste ce post Cheikh Sidiya Gassama :



« S'il s'avère que la Fédération de football est complice de cette rétention des billets pour une certaine catégorie bien particulière de supporters, ceci doit être vigoureusement dénoncé.



Nous ne sommes pas des politiciens, c'est notre choix, mais nous aimons le sport et particulièrement le football, que nous suivons depuis des années et même bien avant certains de ces actuels fédéraux.



Nous somme habitués à aller au stade en famille ou entre amis et c'est inacceptable que nous soyons valsés d'un point de vente à un autre. Et c'est cette fédération qui a officiellement communiqué sur les points de vente.



L'ambiance au stade ce soir nous édifiera de ce qu'il en est réellement, si notre fédération s'est transformée en Agence de promotion de politiciens, ceci sera dénoncé.



S'il vous plaît, ne mêlez pas de la politique dans ce qui nous unit tous, avec nos différences d'opinion, nous avons l'obligation d'être un seul homme pour pousser notre équipe nationale.»