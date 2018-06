Un bar brésilien promet une tournée générale à chaque chute de Neymar

Un bar de Rio propose une tournée générale à chaque fois que Neymar tombera pendant Serbie-Brésil, mercredi (18h). Un joli coup de pub qui pourrait leur coûter cher.



La semaine vient seulement de commencer et on tient déjà l’idée la plus loufoque de cette Coupe du monde. Un bar brésilien de Rio a décidé de surfer sur les polémiques qui agitent le parcours de la Seleçao en Russie. Neymar agace ses adversaires par sa faculté à tomber très facilement, le Sir Walter pub se propose donc d’offrir une tournée générale à chaque chute de l’attaquant du Paris Saint-Germain.



Un pari osé, et très onéreux ?

Cette idée assez dingue s’inscrit dans le programme d’une soirée spéciale organisée par ce bar de Rio, pour la rencontre Serbie-Brésil, mercredi soir (20h). "Et pour animer la partie, à chaque chute de Neymar, nous servirons une tournée de shots sur le compte de la maison", écrit le Sir. Walter Pub sur sa page Facebook. Etant donnée la propension du Brésilien à la simulation, ce pari tenté pourrait leur coûter très, très cher.













