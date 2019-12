Un budget de 75,6 milliards de francs CFA pour l'Urbanisme, le Logement et l’Hygiène publique Le budget octroyé en 2020 au ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, s’élève à 75.633.732.151 francs CFA, a-t-on appris samedi de l’Assemblée nationale.

La rubrique ‘’pilotage, gestion et coordination administrative’’ va bénéficier d’une allocation de 1.812.302.784, selon un rapport de la commission des Finances de l’institution parlementaire.



Les crédits alloués à la rubrique ‘’aménagement et développement urbain’’ s’élèvent à 10.319.339.000 francs, ajoute le document remis aux journalistes lors de l’examen du budget du même ministère, par les députés réunis en séance plénière.



Le logement, la construction d’équipements et d’infrastructures publics bénéficient de 39.772.670.161 francs.



Le gouvernement a prévu 23.729.420.206 francs CFA pour le cadre de vie.







APS



