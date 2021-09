Un camion se renverse et fait 7 blessés

Dimanche prochain, la communauté mouride va célébrer le grand Magal de Touba. Des accidents de la route sont souvent notés lors de cet événement qui rassemble des milliers de pèlerins.



C’est dans ce cadre qu’on a appris qu’un accident s’est produit très tôt, ce vendredi, à Saint-Louis. Un camion contenant des bagages et des personnes en partance pour Touba, a dérapé avant de se renverser, rapporte Emedia.



Selon Ousmane Lô, capitaine des sapeurs-pompiers, le bilan provisoire fait état de 45 blessés, dont 7 grièvement.



Toutefois, le capitaine appelle les chauffeurs à beaucoup plus de prudence. « Je lance un appel aux chauffeurs de respecter le code de la route, de veiller à l’état du véhicule avant le départ, surtout le pneumatique, d’utiliser des véhicules adaptés pour le voyage et d’éviter de mélanger des bagages avec des vies humaines dans une même voiture », a-t-il déclaré.

