Un candidat à la Présidentielle au cœur du scandale des Panama Papers

Un candidat à la prochaine présidentielle est cité dans le scandale des sociétés offshore dénommé Panama Papers.



Selon Libération qui donne l'information, ce candidat dont le nom n'a pas été dévoilé, a été utilisé pour sortir de l'argent, au moyen de sociétés-écrans et de fausses factures avec la volonté d'échapper aux services anti-blanchiment.



Le journal, s'appuyant sur des documents, montre qu'il est passé par le cabinet Mossack Fonseca pour, de Genève, montrer au Panama une société-écran qui a enregistré plusieurs actions douteuses.



Et ce n'est pas tout. Les gérants de ladite société offshore sont impliqués dans des affaires de blanchiment, rapporte la même source.















