Un célèbre propriétaire d’un bar-restaurant, ivre, sème la pagaille au domicile de son ex-épouse

S. F. Sène, propriétaire d’un célèbre restaurant-bar de la place, est actuellement en prison suite à une plainte de son ancienne épouse, du nom de A. Samb. Cette dernière aurait saisi la Dic suite à la disparition de son argent. Ivre comme un Polonais, soulignent des sources de "L'As", S. F. Sène s’est pointé au domicile de son ex-femme A. Samb, dans la nuit du 14 au 15 juin, aux environs de 23 heures, pour la menacer et la harceler.



Désemparée et ayant eu la peur de sa vie, la dame Samb a alors appelé un chauffeur de taxi pour qu’il vienne chercher le sieur Sène, réputé belliqueux. Seulement, lorsque le taximan est arrivé et a embarqué Sène, la dame a constaté la disparition de son argent d’un montant de 5 millions FCfa qui était caché dans une enveloppe, rapporte le quotidien "L'As".



A. Samb appelle son ancien mari pour qu’il lui rapporte son argent, mais Sène refuse de décrocher son téléphone et la met sur boîte vocale. Toutefois, Sène ignorait qu’au moment de commettre son forfait, le fils de son ex-femme et le taximan l’avaient aperçu avec l’enveloppe en question. C’est ainsi que la dame Samb s’est rendue à la Division des Investigations Criminelles (Dic), pour porter plainte contre le mis en cause.



Toutefois, le restaurateur-barman refuse de déférer à la convocation. Ainsi, les hommes du Commissaire Adramé font une descente au domicile de Sène pour l’interpeller. Mais ce dernier refuse et mobilise les videurs de son bar qui opposent une vive résistance aux limiers de la Dic. Ces derniers réussiront à arrêter le mis en cause S. F. Sène, après rappel en renfort. Cueilli et conduit dans les locaux de la Dic, le sieur Sène a reconnu avoir dérobé les 05 millions FCfa. Il soutient les avoir pris légalement des mains de A. Samb, pour les placer à la Banque, dans l’espoir d’avoir un prêt, tout en niant tout divorce avec elle. Ce que réfute A. Samb, qui dit avoir divorcé depuis 6 mois d’avec Sène, à cause de son caractère belliqueux et violent.



Une thèse que confirme un des frères de la dame, qui précise même que A. Samb s’est mariée avec S. F. Sène traditionnellement et religieusement à la mosquée. Soumis à la confrontation, le restaurateur a reconnu avoir pris l’argent d’un commun accord avec A. Samb, dont il soutient toujours être le mari. Ce que réfute la dame qui dit avoir divorcé depuis 6 mois d'avec S. F. Sène, âgé de 50 ans. Ce dernier, interrogé sur son refus de déférer à la convocation des limiers, déclare avoir agi avec violence, pour n’avoir pas reçu de mandat d’amener.



Placé en garde-à-vue, S. F. Sène sera déféré au parquet pour vol commis la nuit, violence et voie de fait, entrave à l’action de la justice.