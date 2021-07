Un chauffeur de clando livre sa cliente à des agresseurs

Jeudi 15 Juillet 2021

Chauffeur de clando, Moussa Faye a été arrêté par les éléments du commissaire Sow de la Médina, pour association de malfaiteurs et vol en réunion commis la nuit avec usage d'arme blanche. La plaignante, Fatou Sarr, l'accuse d'avoir commandité son agression. Le mis en cause a été déféré au parquet, renseigne le journal "L'As".



Selon la victime, après avoir vendu des cheveux naturels à la boîte de nuit "Le faro'', elle s'est attachée les services du chauffeur de clando Moussa Faye pour rejoindre Guédiawaye. Au bout de quelques mètres de route, le chauffeur aurait simulé une panne et se gare pour réparer la voiture.



Au même moment ont surgi deux agresseurs armés de couteaux. Après avoir tenu la dame en respect, les agresseurs emportent son téléphone de marque Iphone, ses cheveux naturels et la somme de 20 000 francs Cfa. Non seulement, Moussa Faye n'est pas intervenu mais il a été aperçu plus tard, discutant avec les malfaiteurs.



Des accusations battues en brèche par Moussa Faye, qui dit n'avoir aucun lien avec les agresseurs. Malgré ses dénégations, le mis en cause a été déféré au parquet.













BuzzSenegal

