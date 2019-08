Un cheminot meurt dans un accident sur la route Notto-Diobass Le Thiessois Assane Sarr a trouvé la mort dans un accident de la circulation qui s’est produit ce mardi 6 août, vers les coups de 16 heures, sur la route de Notto-Diobass, une commune rurale sise au département de Thiès. Il s’agit d’un jeune cheminot de teint clair, taille moyenne et d’une très forte corpulence, en service au département « Exploitation », à la société Dakar-Bamako-Ferroviaire (ex-Transrail), marié à une femme et père de quelques « bouts de bois de Dieu », habitant le quartier SOM, à proximité du lycée El Hadji Malick Sy, à Thiès.

La victime, à bord de sa moto « Jakarta » particulière, se rendait à Notto-Diobass, commune dirigée par Alioune Sarr, ministre du Tourisme et des Transports Aériens. Certainement qu'il partait rendre visite à des parents, en cette veille de fête de l’Eid El Kabîr. Hélas il ne sera jamais de retour puisque sa moto aurait percuté une voiture roulant en sens inverse. Il aurait succombé sur le coup à ses blessures, et son corps a été acheminé la morgue du centre hospitalier régional El Hadj Ahmadou Sakhir Ndiéguène de Thiès.



Certaines sources fixent la date de son inhumation pour ce mercredi 7 août à Thiès. Un énième accident tragique qui remet sur le tapis la lancinante question de ce tronçon Thiès/Notto-Diobass, réputé dangereux du fait de ses nombreux virages.







Le Témoin



