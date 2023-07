Un commerçant récidiviste escroque 3 millions FCfa et se retrouve encore en prison

Récidiviste condamné une fois à 3 mois de prison ferme pour des faits similaires, le vendeur de carreaux A. B. Ndiaye est actuellement en prison pour escroqueries multiples, au préjudice des nommés L. Lô, D. Bâ et M. Faye.



Selon des sources de "L'As", les faits remontent au mois de mai 2020. Le sieur Lô voulant des carreaux, s'est rapproché du commerçant A. B. Ndiaye qui a son magasin à la cité Soprim, pour solliciter ses services. Les deux protagonistes tombent d'accord sur la rondelette somme de 1,725 million de francs Cfa.



La victime dégaine la somme demandée pour la remettre à A. B. Ndiaye qui, en contrepartie, lui a délivré une facture où il était mentionné : «payé mais non livré », avec un délai d'une semaine. Mais des mois et des années vont passer sans qu'A.B. Ndiaye ne respecte pas sa parole. Ainsi, Lô se rend à la Police des Parcelles assainies pour porter plainte contre A. B. Ndiaye. M. Faye, une autre victime des agissements du commerçant véreux, se pointe pour porter plainte également contre ce dernier pour escroquerie.



Faye explique être grugé à hauteur de 745 mille francs Cfa sur une opération de vente de carreaux. D. Bâ, une autre victime, s'est aussi présentée à la police pour porter plainte contre A. B. Ndiaye, pour escroquerie portant sur la somme de 610 mille francs Cfa. Interpellé par la police, le quidam a reconnu les faits. Il sera placé en garde-à-vue, avant d'être déféré au parquet pour escroqueries multiples.

