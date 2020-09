Un des 50 leaders les plus influents de l’UEMOA: Samba Bathily ou quand le champion africain du solaire voit grand Né au Mali, Samba Bathily est un entrepreneur africain de renommée mondiale, qui a été l’un des pionniers de la structuration financière de grands projets d’infrastructures.

À ce jour, Il a structuré un portefeuille de projets de plus de 5 milliards de dollars, dans de nombreux domaines stratégiques, tels que la fibre optique, les énergies renouvelables, les barrages hydrauliques, l’identification, les centres de données, les infrastructures routières, l’adduction d’eau.



Grâce à son réseau mondial, il excelle dans la conception de stratégies financières novatrices, associant entités privées et publiques, institutions financières locales et internationales, fonds et banques.



Il est aujourd’hui reconnu, comme l’un de ces leaders dont la contribution est essentielle, pour transformer le continent africain en véritable moteur de la croissance mondiale.



Parmi les premières réussites de Monsieur Bathily, figure la réalisation du noeud internet et l’interconnexion des sites de la Coupe d’Afrique des Nations 2002 au Mali, par son entreprise CIME GLOBAL NETWORK en joint-venture avec la société française CIME Group, le Groupe AZLAN et l’équipementier américain CISCO Systems.



Afin de mieux structurer ses nombreuses activités, Samba a lancé en 2005 le Groupe ADS (Africa Development Solutions), un groupe dynamique et actif dans les secteurs du financement de projets d’infrastructures structurants et du conseil ; des nouvelles technologies, des télécommunications, des médias et de la communication ; du développement industriel ; des énergies renouvelables et de l’accès à l’eau ; de la distribution et des franchises ; des Infrastructures, de la construction, de la promotion immobilière et de l’hôtellerie ; de l’automobile, du transport maritime et de la logistique.



Plus tard, le groupe ADS lance Solektra, qui est l’origine d’une campagne, Akon Lighting Africa, visant à promouvoir l’utilisation de solutions solaires innovantes par les communautés africaines, vivant en zones rurales, afin de leur permettre d’accéder à une énergie propre et durable.



A ce jour, en Afrique, plus de 1800 localités ont été positivement impactées par Solektra. Solektra a également créé une Académie du Solaire pour former des ouvriers et ingénieurs, avec, aujourd’hui deux centres, l’un à Bamako, au Mali, et l’autre à Diamniadio au Sénégal. Solektra est l’un des membres fondateurs de l’Alliance Mondiale pour les Villes et Villages Intelligents (Global Alliance for Smart Cities and Villages in Africa - GASCA), créée sous l’égide des 20 régions d’action, pour le Climat et, officiellement lancée dans le cadre du Africa Pledge du One Planet Summit en 2019.











Confidentiel Afrique



