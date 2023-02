Un drame évité de justesse à Sébikotane : Jaloux d’une relation amoureuse , il poignarde le petit ami de sa sœur

Beau gars ne pardonne pas à El hadji Ibrahima Ciss dit El hadji, d’avoir ravi le cœur de sa frangine. Rongé par la jalousie, il l’invite nuitamment pour lui asséner des coups de couteau. El Hadj, électricien de 29 ans, et Aïssatou Goudiaby, étudiante de 25 ans, vivent le parfait amour depuis plus de deux ans et songeraient à convoler en justes noces. Mais le frère de la fille est d'un tout autre avis. Beau gars n’a jamais béni cette relation et maintes fois l’a signifié à sa soeur.



« Aïcha, tu le quitteras, c’est entendu ? ». Sauf que la fille n’a jamais obtempéré et s’en est suivi une rupture. Le frère et la soeur ne s’adressent plus la parole depuis des mois. Et ce qui est arrivé le mercredi, risque de rompre les amarres à jamais.



Dans la soirée du mercredi 27 janvier 2023 à Sébikotane, au quartier Kip Kip, Beau gars, de son vrai nom Sidya Goudiaby, appelle au téléphone El hadj Ibrahima Ciss, pour lui dire qu’il aurait besoin de l’assistance d’un électricien pour quelques installations. Il ne déclinera pas son identité, se faisant passer pour quelqu’un nouvellement établi dans le quartier. El hadji se rend au lieu du rendez-vous, un terrain de football isolé du quartier.



Au bout de quelques minutes, c’est Beau gars qui se présente. Surpris, l’électricien a voulu rebrousser chemin, mais l’autre réussit à l’amadouer. Ils resteront discuter pendant 15 minutes. Beau gars jouant la comédie, faisant croire qu’il est revenu à de meilleurs sentiments, attendra que son vis -à-vis se retourne, pour lui asséner un coup de couteau, arme qu’il avait pris soin de dissimuler.



Atteint au dos, la victime fait volte-face et s’ensuit une bagarre, au cours de laquellle El hadji sera atteint encore aux côtes et à la jambe gauche. Baignant dans son sang, il résiste encore pour arracher le couteau des mains du jeune homme.



C’est sur ces entrefaites qu’un riverain est intervenu, en entendant le bruit. Tout de suite, il les sépare et découvre la situation critique de la victime. La gendarmerie qui sera alertée ensuite, se déplace sur les lieux et procède à l’arrestation de Beau gars. La victime a été conduite à l’hôpital.



Beau gars s’en sort avec 6 mois ferme



L’affaire, portée au Tribunal d’instance de Rufisque, a été jugée hier. Devant le juge, Beau gars n’a d’autre argument qu’il haïssait la victime : « Je le déteste et je ne peux souffrir de le voir avec ma soeur ».



Et comble d'humiliation, Aïssatou est venue en témoin, apporter son soutien à son petit ami : « Nous nous aimons. Mon frère est jaloux et invivable ». C’est l’avocat de la défense qui volera au secours de son client : « Mon client a des troubles psychologiques. Et j’implore la clémence du juge ». Mais ça ne sera pas suffisant pour le tirer d’affaire. Il sera condamné à 6 mois ferme, avec une amende de 200 mille francs Cfa.











Bes Bi