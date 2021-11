Un élève et un plombier pris avec de la drogue

Rédigé par leral.net le Samedi 13 Novembre 2021 à 12:29 | | 0 commentaire(s)|

P. Diallo (plombier de son état) et M. Mballo (élève en classe de terminale) croupissent en prison pour respectivement, usage et offre de cession de chanvre indien. Ils sont tombés dans les filets des hommes du Commissaire Abdou Sarr de Grand-Yoff.



Après l’interpellation de P. Diallo qui était en possession du chanvre indien lors d’une patrouille, l’élève Mballo est tombé. En effet, lors de son audition, P. Diallo a fait savoir aux enquêteurs que c’est M. Mballo qui lui a vendu la drogue. Suffisant pour qu’ils soient gardés à vue avant d’être déférés au parquet

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos