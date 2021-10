Un enseignant, une carte professionnelle une vieille doléance satisfaite : Mamadou Talla a procédé à la remise symbolique La cérémonie de clôture du séminaire de rentrée des classes 2021-2022 a été l’occasion pour le ministre de l’Education nationale de satisfaire une des vieilles doléances des organisations syndicales d’enseignants. Mamadou Talla a procédé à la remise symbolique des cartes professionnelles aux syndicalistes, aux inspecteurs d’Académie et aux inspecteurs de l’éducation et de la formation.

«Les enseignants ont toujours demandé ces cartes, nous avions commencé à confectionner une première partie pour le niveau central et aujourd’hui c’est au tour des enseignants recevoir leurs cartes», dit-il.

Pour Mamadou Talla, la carte revêt une importance capitale.



«Elle traduit l’appartenance à l’éducation nationale. L’enseignant partout où il sera pourra fièrement présenter sa carte professionnelle», indique le ministre de l’Education nationale qui annonce que plus de 107 mille cartes numérisées sont en train d’être imprimées.



«Et dans les plus brefs délais, chaque enseignant entrera en possession de sa carte», enchaîne-t-il.

Le Quotidien.sn



