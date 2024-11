Un entrepreneur perd 583 millions FCfa dans des bains mystiques

« Quelle mouche l’a piqué ? » Cette question essentielle hante encore les esprits des proches de l’homme d’affaires Ch. Mb. Lèye, qui cherchent à comprendre comment cet entrepreneur chevronné, habitué à gérer d’importants marchés privés et publics sans anicroches, a pu se laisser berner comme un débutant. Faute de réponses rationnelles, Ch. Mb. Lèye affirme avoir été victime d’un marabout, qui lui a extorqué la somme faramineuse de 583 millions de francs Cfa. Son histoire est relayée par "L’Observateur".



Cette affaire, mêlant escroquerie en bande organisée et blanchiment de capitaux, remonte à décembre 2023. À cette époque, l’homme d’affaires, anéanti, relatait sa mésaventure cauchemardesque aux enquêteurs de la Division des Investigations Criminelles (DIC). Selon sa déposition, tout a commencé par une série de discussions avec une connaissance nommée B. Barry, à qui il avait confié ses difficultés professionnelles et personnelles. B. Barry lui a alors recommandé un prétendu faiseur de miracles, M. Baldé, résidant à Malika Cité Sonatel, capable de résoudre ses problèmes, grâce à des pratiques mystiques, lit-on dans "Senenews".



Convaincu, Ch. Mb. Lèye accepte de rencontrer M. Baldé, présenté comme un marabout-tradipraticien. Lors de leur premier rendez-vous à Pikine, le marabout réclame la somme modique de 5 000 FCfa et remet à l’entrepreneur de l’eau bénite, destinée à des bains mystiques. Selon Ch. Mb. Lèye, ces bains auraient eu des effets dévastateurs sur lui, le plongeant dans un état de soumission totale. Perdant tout contrôle sur ses actes, il se met à répondre aveuglément à toutes les demandes du charlatan.



Sous divers prétextes fallacieux, comme des exigences des djinns, le marabout, aidé par son complice B. Barry, pousse la victime à effectuer des versements, d’abord de petites sommes, avant de passer à des millions et des centaines de millions de francs Cfa. Des partenaires en affaires de l’entrepreneur, comme S.L. et N.F., ont déclaré avoir transféré respectivement, 240 millions et 130 millions FCFA aux comptes du marabout et de ses acolytes, sur instructions de Ch. Mb. Lèye. D’autres témoins, notamment D. D. et M. L., ont confirmé des transferts de 27 250 000 FCFA et 16 millions FCfa.



Plongé dans un cycle infernal, l’homme d’affaires ira jusqu’à vendre ses deux maisons, sa voiture et d’autres biens de valeur, pour satisfaire les exigences financières du charlatan. Dans sa plainte déposée le 13 novembre 2023, il affirme avoir versé un total de 587 millions FCfa et fournit les copies des reçus de transferts Wave attestant ses propos.



L’enquête menée par les agents de la DIC, a abouti à l’arrestation du marabout M. Baldé et de ses complices, B. Barry et C. Diao. Les investigations ont révélé que M. Baldé, un multirécidiviste, opérait sous différentes identités, dont Th. Diallo et A. Diallo. Interrogé, il a reconnu les faits, mais n’a admis avoir soutiré que 18 millions FCfa. Les mis en cause ont été déférés devant le procureur de la République pour association de malfaiteurs, escroquerie en bande organisée, charlatanisme, blanchiment de capitaux et détention illégale d’armes à feu.