Un étudiant meurt d’un arrêt cardiaque lors d’une séance d’entraînement

Jeudi 2 Septembre 2021

Un étudiant de 29 ans, en vacances dans son village natal de Manécounda, dans la commune de Dioudoubou (région de Sédhiou), a succombé, mardi soir, à un arrêt cardiaque lors d’une séance d’entraînement de football.



Moustapha Adrien Mané était en année de licence 3, indique L'As. Il est père d’un enfant. Le maire de Dioudoubou, Ibrahima Djité, estime que l’enclavement de sa commune et l’éloignement du poste de santé situé à plus de 8 kilomètres n’ont pas facilité l’organisation des premiers secours.

