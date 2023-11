Un étudiant, un footballeur et un rappeur, transforment une fille de 13 ans, en objet sexuel !

L’étudiant N. D. (33 ans), le footballeur T. Mb. (27 ans) et l’artiste rappeur C. M. B. (23 ans), avaient transformé une fille mineure de 13 ans, en objet sexuel. Arrêtés, ils sont en garde-à-vue à la gendarmerie de Tivaouane Peulh. Ils sont poursuivis pour viols sur mineure, suivis de grossesse.



D’après le journal "Libération", repris par "Senenews", les mis en cause habitent tous à la Cité Namora. Selon la victime âgée de seulement 13 ans, elle a fait connaissance avec l’étudiant N. D. l’année dernière et a eu une seule fois une relation sexuelle avec lui. Ensuite, N. D. lui a présenté son ami T. Mb. Ce dernier l’a amenée chez lui et a couché avec elle à plusieurs reprises, pendant toute la nuit.



C’est le lendemain matin que T. Mb. a appelé lui aussi un de ses amis du nom de Ch. B., qui a couché avec la fille âgée de 13 ans. Quelques semaines plus tard, T. G. a eu un malaise. Evacuée à la clinique par sa mère, cette dernière est informée que sa fille est enceinte de 11 semaines !

