Un farouche opposant sur ses gardes : Thierno Alassane Sall craint pour sa sécurité L’ancien ministre du Pétrole connait bien ses anciens collaborateurs et croit savoir ce qu’ils sont capables de faire. Dans un entretien avec les rédactions de Walf Tv et Walf Quotidien, Thierno Alassane Sall déclare être constamment sur le qui-vive du fait également du milieu sensible du pétrole.

Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Novembre 2020 à 08:31 | | 0 commentaire(s)|

« Il y a des choses que je ne peux pas étaler sur la place publique. Il s’agit de compagnies pétrolières. Il s’agit de gros intérêts stratégiques. Il y a eu des incidents que je ne peux pas dévoiler. Disons que ce n’est pas sûr. Beaucoup de Sénégalais croient que c’est de la rigolade », indique l’ancien ministre.



Entrant dans les détails, il développe : « quand je sors, je prends toutes les précautions. Quand je voyage, je n’y vais pas avec des valises parce que je ne veux pas y arriver et trouver de la drogue dans mes bagages. Je ne bois pas dans la même bouteille. Je fais attention à là où je bois, là où je mange. Les amis qui m’invitent dans des restaurants savent que je n’y vais pas ».



Pour Thierno Alassane Sall, qui fait cas d’une affaire de gros sous, « ce n’est pas de la rigolade ». « Nous détenons des informations importantes qui prouvent la culpabilité de gens puissants. Cette affaire est celle de Sénégalais pas seulement moi mais d’autres qui ont des tentacules ailleurs et veulent coûte que coûte que nos ressources nous soient rendues », observe-t-il.

Walfnet



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos