Un fugitif en provenance de Wuhan à Dakar: le ministère de la Santé dément et précise

Une bonne partie des sites d’information avait laissé entendre que le ministère est à la recherche d’un individu en provenance de Wuhan, épicentre du Coronavirus. Que nenni ! D’ailleurs, le ministère s’est fendu un communiqué pour démentir et apporter des précisions suite aux propos attribués à la Directrice de la Santé.



Il rappelle que dans la journée du lundi 10 février, la Direction de l’exploitation aéroportuaire de l’AIBD a saisi le contrôle sanitaire aux frontières aériennes, suite à une requête d’une compagnie aérienne. Cette dernière a notamment demandé l’autorisation d’embarquer un passager venant de la ville de Wuhan en transit à Hong Kong.



Ainsi, le contrôle sanitaire aux frontières aériennes a rappelé à la compagnie que la ville de Wuhan est mise sous quarantaine et que par conséquent, toute personne venant de cette ville était frappée de cette mesure et ne pourrait nullement débarquer à Dakar. Par la suite, la compagnie a confirmé que le passager ne sera pas donc à bord. Par ailleurs, le ministère de la Santé rappelle qu’aucun cas d’infection au nouveau coronavirus n’a été notifié au Sénégal.



