« Un gouvernement de rupture pour répondre aux aspirations du peuple », Par Fatou Kiné Cissé

Au vu de la formation d’un gouvernement de 25 ministres, une première au Sénégal, il y'a lieu d’avoir réellement espoir. Contrairement à ce qui se faisait auparavant, et où l’on assistait à des séances de partage de gâteau, le Président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre, Ousmane Sonko, ont opté pour la rupture en mettant à la place qui sied les hommes qu’il faut.



La patrie au dessus du parti n’est plus un vain mot, elle est devenue une réalité. Comme l’a affirmé le Premier ministre, le principal objectif de cette équipe gouvernementale sera d’atténuer la souffrance des Sénégalais en améliorant considérablement leurs conditions de vie.



Cela passera nécessairement par offrir des emplois à cette jeunesse désemparée qui ne pourra pas tous intégrer le secteur public. Le secteur privé a un rôle crucial pour résorber cette masse de main-d’œuvre.



Pour cela, il faudra l’accompagnement de l’Etat pour que les investisseurs nationaux servent de relais dans la transformation de nos ressources, facteur de création d’emplois, de richesse et de distribution des revenus.



Les femmes entrepreneures ne doivent pas être en reste puisqu’on doit tendre vers le mérite. Les considérations basées sur le genre doivent être définitivement résolues.



Notre pays doit aussi s’ouvrir au monde pour diversifier les investissements. Il faudra également s’appuyer sur les partenaires étrangers dont l’Algérie qui est un pays producteur de pétrole de même que les pays membres du BRICS. Le Sénégal doit davantage renforcer ses liens avec la Russie qui est en train d’aider pas mal de pays Africains en difficultés.



Le gouvernement du premier ministre, Ousmane Sonko a les moyens de relever le défi au vu des hommes compétents et pragmatiques choisis dans le gouvernement. Si l’on y combine la vision de son chef, on peut simplement dire que le rêve est permis car comme l’affirmait Joel Barker : « Une vision sans action n’est qu’un rêve; de l’action sans vision ne fait que passer le temps; la vision conjuguée à l’action peut changer le monde.»



Par Madame Fatou Kiné Cissé,

Directrice Générale de Tahar Projects,

Sympathisante de Pastef.