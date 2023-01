Un hippopotame abattu à Thilogne

C’est une journée de peur. Hier, les populations de Thilogne ont été contraintes de rester cloîtrées chez elles toute la journée. Car un hippopotame rôdait autour de la ville depuis quelques heures. Dès qu’il a été aperçu, la nouvelle a été propagée par le haut-parleur de la mosquée, qui ne cessait de répéter le message : la présence d’un hippopotame à l’est de la commune, informe LeQuotidien.



Après quelques heures de panique, les curieux, qui ne sont plus apeurés, sont sortis pour aller découvrir l’animal. Alors qu’il avait déjà attaqué un jeune homme qui revenait des champs. Il a été filmé par les badauds. Calme à un moment donné, il a été troublé par les cris des spectateurs. Embêté dans l’après-midi, il est remonté un peu vers les hameaux satellites de Thilogne, Tabé Dow et Tabé Less. Ainsi, la brigade de gendarmerie des Agnam et le service des Eaux et forêts se sont battus pendant quelques heures pour l’immobiliser afin de le retourner dans le bras du fleuve. Finalement, ils l’ont abattu.



Il est abattu dans la soirée



A Thilogne encore, les populations continuent de se demander comment ce mammifère a pu s’éloigner des cours d’eau, notamment du bras du fleuve, qui est situé à plusieurs dizaines de kilomètres de la ville.



Il y a quelque temps, la ville de Kaolack a été secouée par l’apparition, au quartier Fass, d’un crocodile. Même s’il a été capturé lors d’une opération qui a mobilisé des éléments des services des Eaux et forêts de la région de Kaolack et des sapeurs-pompiers venus de Dakar, les esprits ne sont pas complètement tranquillisés. Car certains s’accordent à penser que le crocodile capturé est différent du mastodonte filmé précédemment sur les mêmes lieux.