"Un hommage vibrant et un plaidoyer pour la justice : Mounirou Mbengue salut le discours émouvant du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye"

" En ce jour de mémoire collective, je tiens à saluer avec force et admiration le discours profondément émouvant du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, prononcé à l’occasion de la commémoration du 80ᵉ anniversaire du massacre de Thiaroye.



Avec des mots justes et un ton empreint de solennité, le Président Faye a su rappeler à tous l’ampleur de cette tragédie, tout en portant haut l’étendard de la justice et de la dignité pour nos vaillants Tirailleurs Sénégalais. Il a redonné vie à la mémoire de ces hommes, brutalement fauchés dans leur quête de reconnaissance et d’équité après avoir combattu avec bravoure sous le drapeau français.



Son plaidoyer pour la vérité et les réparations dépasse les simples considérations historiques : il s’agit d’un acte de réparation morale envers nos aînés, un devoir de justice pour un peuple encore marqué par cette blessure collective. À travers ses paroles, le Président Faye a offert une voix à ceux qui n’en ont plus, et rappelé à tous que le sang versé ne doit jamais être effacé par l’indifférence.



Je salue cet engagement courageux, cette prise de position qui honore notre histoire et donne à notre peuple un exemple d’intégrité et de résilience. En magnifiant la mémoire des martyrs de Thiaroye, le Président Faye nous invite à ne jamais oublier, à transmettre ce pan de notre histoire aux générations futures, et à continuer de lutter pour la dignité et la reconnaissance de nos héros.



Que cet hommage vibrant demeure un phare guidant notre chemin vers une société plus juste et plus respectueuse de son histoire. "



Mounirou Mbengue, journaliste



