Un homme meurt en pleine rue à Grand-Yoff

Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Mai 2019 à 12:41 | | 0 commentaire(s)|

Les habitants de Grand-Yoff ont assisté, hier vers les coups de 23h 30, à une scène bouleversante. Un homme d’une soixantaine d’années qui vaquait tranquillement à ses besoins, a subitement piqué une crise cardiaque sur la voie publique de Cité millionnaire, non loin de la Pharmacie.



Alertés, les éléments de la Police du Commissariat de Grand-Yoff et les sapeurs-pompiers qui se sont déplacés sur le lieu, n’ont malheureuse rien pu faire pour lui sauver la vie.



L’identité du défunt n’a pas été déterminée car aucune pièce d’identification n’a été trouvée sur lui si ce n’est que son téléphone portable.



Le corps a été acheminé à la morgue de l’hôpital de Grand-Yoff.

















Thieydakar



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos