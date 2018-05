Un homme serait beaucoup plus stressant que des enfants Selon un sondage américain, un mari serait deux fois plus stressant que les enfants. Eh ben...!

Qu'est-ce qui stresse les mamans?

L’émission Today, a voulu savoir ce qui stressait tant les mamans américaines. On a ainsi interrogé 7 000 femmes, et le résultat est plutôt étonnant. Près de la moitié des sondées (46 %) ont déclaré que leur douce moitié était une source de stress deux fois plus importante que leurs enfants.



Pourquoi?

La raison : les hommes sont de grands enfants. « Un homme de 35 ans qui se comporte comme s’il en avait 7, est beaucoup plus stressant, parce qu’il devrait être plus avisé », confie l’une des participantes de l’étude. Le manque d’investissement de l’homme dans le foyer est également responsable de ce stress élevé. « Je suis épuisée physiquement et émotionnellement quand mon époux rentre du travail. Il est une deuxième charge à lui tout seul », a déclaré une sondée.



Garder son cœur d’enfant est indispensable dans la vie, mais encore faut-il être capable de prendre ses responsabilités lorsque le temps est venu...











