Un jeune homme dépense 135.000€ pour ressembler à Michael Jackson

Selon Senegal.direct, cela fait plusieurs années qu’il a commencé avec les opérations de chirurgie esthétique. La partie de son corps où il a subi plusieurs opérations, est son visage. Le chirurgien esthéticien a apporté d’importantes modifications au niveau de son visage. Son nez, les lèvres, ses joues, son menton, presque rien n’a été épargné. Même la couleur de la peau a été fortement modifiée. Tout ceci a été réalisé pour un seul but: ressembler à son idole, le défunt roi de la Pop, Michael Jackson.



Selon certains proches du jeune homme, c’est une manière pour lui de vivre en permanence avec l’image de Michael Jackson dans son corps. Pour le jeune homme, pensent-ils, c’est une façon de faire exister une image plus vivante de Michael Jackson. Et pour réussir à réaliser cela, le coût importe très peu. Le jeune homme n’a pas éprouvé de la réticence pour débourser 135.000€ dans le seul but de devenir le nouveau Michael Jackson vivant, qui peut circuler dans la rue et faire oublier aux autres fans le triste épisode de la disparition du Roi de la pop.

Cependant, plusieurs internautes n’ont pas manqué de critiquer sévèrement une telle initiative. Ils estiment que c’est du gaspillage, mais en plus, cet acte n’apporte rien de nouveau à celui qui a pris cette initiative.