Un livreur épinglé avec 48 capsules de drogue, du protoxyde d’azote

Marié sans enfant, El.H. Thiémokho Keïta, livreur de son état, est poursuivi pour offre ou cession de drogue dénommée protoxyde d’azote, soit 48 capsules qu'il avait dissimulées dans deux cartons. A la barre hier, le mis en cause a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il a fait savoir que c’était la première fois qu'il achetait cette drogue. Et son intention était seulement de tester le produit.



Des déclarations qui ne corroborent pas avec celles tenues à l’enquête préliminaire, où il soutenait avoir acheté la drogue pour la revendre dans une boîte de nuit aux Almadies. Le parquet a relevé que la détention de cette drogue ne fait l’objet d’aucune contestation. A l’en croire, le mis en cause a été arrêté à la cité Mixta, à bord d’une moto lors d’un contrôle de routine.



La défense demande au tribunal de ne pas suivre les réquisitions du procureur. Car c’est une drogue qui a fait son avènement au moment du confinement contre la pandémie de Covid-19. Les jeunes l’utilisent pour décompresser, souligne la défense et le produit est en vente libre. L'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 28 décembre prochain.













L'As