Un mariage vire au drame à cause d'un selfie: Quatre morts dont la mariée Une jeune mariée et trois membres de sa famille ont péri en se prenant en selfie sur un barrage en Inde, a annoncé lundi la police, dans le pays qui compte le plus grand nombre de selfies fatals.





Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Octobre 2019 à 12:12 | | 0 commentaire(s)|

Le groupe de six personnes se photographiait dimanche au barrage de Pambaru, dans l'État du Tamil Nadu (sud), a indiqué à l'AFP un responsable de la police locale.



"Ils se tenaient la main et posaient pour des selfies lorsqu'ils ont glissé et sont tombés", a-t-il dit sous couvert d'anonymat, car il n'était pas autorisé à parler à la presse.



"Le mari, qui prenait les photos, n'est pas tombé et a survécu", a-t-il ajouté.



L'homme a sauté à l'eau et a réussi à sauver l'une des femmes mais le reste du groupe s'est noyé, a rapporté l'agence Press Trust of India. L'une des victimes était un écolier de 14 ans.



259 morts à cause de selfies



Selon une étude de l'année dernière de chercheurs du All Indian Institute of Medical Sciences, 259 personnes sont mortes à travers le monde en se prenant en selfie entre 2011 et 2017.



L'Inde paie le tribut le plus lourd des selfies mortels, suivie par la Russie, les Etats-Unis et le Pakistan.



L'épidémie est telle que les autorités du géant d'Asie du Sud ont décrété des "zones de non-selfies" à certains endroits considérés comme potentiellement dangereux.

