Un modèle pour inciter femmes et jeunes à l’entreprenariat : Sadio Mané désigné « AmbassaDER » de la DER L’international du football est largement connu pour sa modestie, son humilité, mais surtout ses investissements généreux pour l’essor et la modernisation de Bambali son village natal, le choisir comme modèle à l’offrir aux jeunes et aux femmes afin de les inciter à s’investir dans le développement du Sénégal ne pouvait être plus pertinent. C’est dans ce cadre que le Lion de la Téranga a été nommé hier Ambassadeur de la Délégation générale à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ). S lactuacho.com

Rédigé par leral.net le Dimanche 30 Juin 2024 à 11:11 | | 0 commentaire(s)|

Avec une salle archicomble, regroupant plusieurs personnalités dont le ministre de la formation professionnelle, son premier délégué général, ses bénéficiaires, la Délégation générale à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) avec à sa tête Mme Aida Mbodj, sa nouvelle déléguée générale, a installé hier vendredi Sadio Mané comme ambassadeur de la DER, d’où son titre d’AmbassaDER.



A l’entame, la présentatrice est revenue sur la mission de la l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes, initiée en 2017 pour faciliter aux femmes et jeunes la mobilisation de ressources et le financement de projets de création d’entreprise et de soutien aux activités génératrices de revenus.



Initiative touchant tous les secteurs de l’économie, la Der s’investit aussi dans le renforcement des capacités techniques et managériales des bénéficiaires, mais aussi leur encadrement et le suivi-évaluation des projets financés. Et selon les dernières statistiques, plus de 250 000 jeunes ont bénéficié de ses financements pour une valeur de plus de 125 milliards de FCFA.



Et c’est dans cette dynamique que Mme Aïda Mbodj qui aujourd’hui préside aux destinées de la DER a magnifié le détermination de Pape Amadou Sarr son premier délégué général, lui faisant même un clin pour l’inviter à s’investir dans « Le Projet » de la nouvelle alternance comme pour coller au slogan du regretté Bène Bass Diagne « C’est le Sénégal qui nous intéresse ! »



Pape Amadou Sarr pour son travail abattu a été largement applaudi, pour ne pas dire ovationné, mais l’autre vedette de cet évènement a été la Star Sadio Mané. Comme pour l’offrir en modèle aux jeunes, mais surtout à ceux de l’intérieur du Sénégal, ses œuvres pour son village natal, allant d’une mosquée, aux chantiers du savoir, l’école, sans oublier les infrastructures de santé ont été revisitées. Et c’est toute modestie qu’il a accepté son nouveau rôle d’AmbassaDER, pour impulser un nouvel élan à la jeunesse, pour un Sénégal meilleur…



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook