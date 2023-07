Un mort et plusieurs blessés dans un accident à Mbour

Rédigé par leral.net le Lundi 3 Juillet 2023 à 11:39 | | 0 commentaire(s)|

Un accident s'est produit ce matin aux environs de 7h 45mn, à la sortie de Mbour, précisément à Keur Balla (sortie du péage menant vers Fatick). Le bilan fait état d'un mort et de plusieurs blessés, informe "Seneweb".



Deux voitures, un de type 7 places et un 4x4, sont entrées en collision.



Les victimes ont été évacuées a l'hôpital de Mbour.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook