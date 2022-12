Un nouveau camp à Goudiry : La zone militaire numéro 4 résolument inscrite dans une dynamique d’anticipation opérationnelle La zone militaire numéro quatre, correspondant aux régions de Tambacounda et Kédougou, s'est résolument inscrite dans une dynamique d’anticipation opérationnelle, avec la réception ce mardi, d'un nouveau camp militaire à Goudiry, a déclaré son commandant, le colonel Babacar Touré. "APS"

'' Conscientes des enjeux sécuritaires, et conformément aux orientations (...), les unités de la zone militaire n°4 se sont résolument inscrites dans l'anticipation opérationnelle, avec un effort particulier sur la frange frontalière '', a-t-il notamment déclaré.



L'officier supérieur s’exprimait mardi lors de la cérémonie d'inauguration du nouveau camp militaire de Goudiry, en présence du chef de l’Etat Macky Sall.



Construite sur plusieurs hectares, cette infrastructure militaire est dotée, entre autres, d'un poste de commandement, de dortoirs et d'un espace pour les loisirs et la restauration.



Ce nouveau camp militaire va '' jouer un rôle central au niveau de la zone militaire couvrant les régions de Tambacounda et de Kédougou, soit près du tiers de la superficie nationale ", a dit le président de la République.



Evoquant les enjeux de cette nouvelle infrastructure, il a précisé que " cette vaste zone militaire est frontalière des Républiques sœurs de la Guinée, du Mali, de la Mauritanie et de la Gambie ''.



Le commandant de la zone militaire numéro quatre a relevé que ce nouveau camp va " servir de base, pour mieux remplir '' la mission régalienne assignée aux forces de défense en général, à savoir la défense du territoire national et la protection des citoyens et de leurs biens.



Selon le colonel Babacar Touré, la zone militaire qu'il dirige, est “ une zone charnière '', qui se situe à “ l'avant-garde '' de la " posture permanente de sécurité et de défense nationale, face aux menaces de toutes sortes ''.



Il a aussi souligné que la délocalisation partielle à Goudiry du 4e bataillon d'infanterie, initialement implantée à Tambacounda, permettra de '' renforcer assurément cette posture et de garantir un meilleur contrôle de l'espace frontalier sur la frange orientale et une meilleure surveillance des espaces ".



Le colonel Touré a par ailleurs salué la cohérence du dispositif opérationnel de cette zone militaire, qui couvre les régions administratives de Tambacounda et de Kédougou.













APS

