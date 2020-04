Un nouveau cas détecté: Touba passe à 5 cas communautaires Les cas de coronavirus issus de la transmission communautaire augmentent dans la ville de Touba. Alors qu’on dénombrait, hier, 4 cas communautaires, le ministère de la Santé a indiqué que sur les 5 nouveaux cas communautaires enregistrés ce jour, un provient de Touba. Cela porte à 5, le nombre de cas communautaires notés dans la ville, dont un commerçant et un vigile en activité au marché Ocass, et un mareyeur.

