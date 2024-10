« Un nouveau référentiel pour le Sénégal, l’avenir s’écrit à l’Est », Par Dr. Seydou Kanté Sous l’impulsion dynamique du Président Bassirou Diomaye Faye, le Sénégal s’engage dans une nouvelle ère de développement, mettant en lumière le potentiel immense de sa région Sud-Est, avec Tambacounda et Kédougou, comme figures de proue. Ce nouveau référentiel ambitionne de transformer cette partie du pays, en un véritable moteur économique.

Tambacounda se prépare à devenir une plateforme logistique stratégique, au cœur de l’Afrique de l’Ouest. Avec ses infrastructures en développement, la ville facilitera les échanges commerciaux et attirera les investisseurs, favorisant ainsi le développement économique, non seulement de la région, mais aussi du pays, dans son ensemble. Ce positionnement géographique, à proximité des corridors commerciaux, permettra une circulation fluide des biens et des services.



Parallèlement, le secteur de l’écotourisme sera dynamisé pour tirer parti des merveilles naturelles du Sud-Est. Des sites emblématiques tels que le parc national Niokolo Koba, les majestueuses cascades de Dindifélo et le pays Bassari, reconnu pour sa biodiversité unique et sa culture riche, attireront des visiteurs du monde entier. Le développement d’infrastructures touristiques durables et de programmes de sensibilisation à la protection de l’environnement, renforcera l’attractivité de cette région, tout en préservant ses ressources naturelles.



Le projet de l’agropole de l’Est s’appuiera sur des cultures stratégiques, telles que les bananes, les céréales et le coton. Cette initiative vise à garantir une agriculture durable, capable de répondre aux besoins alimentaires croissants, tout en soutenant les agriculteurs locaux. En intégrant des pratiques agro-écologiques, le Sénégal pourra non seulement renforcer sa sécurité alimentaire, mais également, exporter ses produits vers des marchés internationaux, générant ainsi des revenus significatifs.



Le Sud-Est du Sénégal s’affirmera également comme un hub métallurgique, grâce à ses richesses minières, notamment le fer, l’or et d’autres métaux précieux. L’exploitation responsable de ces ressources, permettra de créer des emplois, d’attirer des investissements étrangers et de diversifier l’économie locale. La mise en place de réglementations environnementales strictes, garantira que cette exploitation se fasse dans le respect des écosystèmes locaux.



Ensemble, bâtissons un Sénégal ambitieux et innovant



L’avenir du Sénégal se dessine à l’Est, et avec la vision audacieuse du Président Bassirou Diomaye Faye et de son Premier ministre Ousmane Sonko, il est temps de capitaliser sur les opportunités qui se présentent. En unissant nos efforts et en travaillant collectivement, nous pouvons faire rayonner cette vision et bâtir un Sénégal qui soit, à la fois, ambitieux et innovant.













Dr. Seydou Kanté

