Un oncle accusé d’avoir violé sa nièce

L’affaire du viol à Sandiara, dans le département de Mbour, sur une jeune écolière, est loin de connaître son épilogue. En effet, le présumé violeur, l’oncle polygame (ayant deux épouses), du nom de S. S., a été finalement arrêté et déféré au parquet.



Les faits remontent à la fête de Pâques. Et selon la version du père de la victime, l’oncle l’aurait trouvée dans une chambre de la maison maternelle et se serait jeté sur elle. « Face au refus de ma fille, son oncle S. S. l’a forcée et a couché avec elle », s’était-il confié.



À l’hôpital, les services de santé ont ainsi confirmé l’acte sexuel. Très remonté, le père de la victime a décidé d’ester en justice. Au finish, l’oncle a été arrêté et déféré au parquet, où son sort est désormais entre les mains de l’autorité judiciaire.













Rewmi