Un porte-parole du Fmi salue l’audit général des finances publiques : «Les autorités ont communiqué les résultats préliminaires à notre équipe»

Les révélations du gouvernement du Sénégal sur la «falsification» des chiffres sur le déficit budgétaire et la dette par l’ancien régime, ont interpelé aussi le Fonds monétaire international.



Même l’économiste Magaye Gaye a saisi l’institution, par une lettre. "Emedia" a pu échanger avec un porte-parole du Fonds, qui a réagi. « Nous nous félicitons de l’audit général des finances publiques au Sénégal et de l’engagement du gouvernement en faveur d’une gouvernance solide et de la transparence budgétaire. Les autorités ont communiqué les résultats préliminaires de l’audit à notre équipe, qui collaborera étroitement avec elles, dans les semaines à venir, pour évaluer l’impact macroéconomique et définir les prochaines étapes », a répondu la source, révèle "Bes bi".