Un professeur d’université détourne les 34 millions FCfa de son cousin « Modou-Modou »

Pierre Marc N. a trahi la confiance de son cousin, Victor Mignane F. qui vit à l’étranger. Étant le juriste de la famille, ce dernier lui a versé toutes ses économies pour disposer d’un terrain.



Mais, le professeur d’université a détourné l’argent de sa victime à son profit. C’est ce qui lui a valu des ennuis judiciaires. Devant le tribunal des flagrants délits de Dakar ce lundi 26 juin 2023, Pierre Marc a expliqué avoir proposé une parcelle de 500m² à la partie civile, détaille "Rewmi".



Mais, le prix était passé de 34 millions à 40 millions francs Cfa. Quand son cousin lui a remis 34 millions francs Cfa, Pierre-Marc a donné vie à son projet qui consistait à créer une entreprise spécialisée dans la commercialisation de produits halieutiques.



Pour masquer les faits, le professeur a envoyé au plaignant un faux relevé de virement bancaire qui serait fait auprès d’un notaire, attestant que les 34 millions francs Cfa ont été dépensés pour l’achat du terrain en question. Ce n’est qu’en démembre 2022 que Victor Mignane a découvert le subterfuge. Frère cadet de la partie civile, Pierre Meïssa F. a fait savoir que le prévenu n’a remboursé aucun centime à sa victime.



Constitués pour la défense des intérêts de la partie civile, Mes Bamba Cissé et Khadim Kébé ont réclamé 60 millions francs Cfa pour la réparation du préjudice de leur client. Estimant l’abus de confiance, le faux et l’usage de faux, constants, le substitut du procureur a requis deux ans ferme à l’encontre du prévenu.



Avocat de celui-ci, Me Alioune Badara Ndiaye a sollicité une application bienveillante de la loi. Incarcéré le 15 juin 2023, Pierre Marc connaîtra son sort le 3 juillet prochain.