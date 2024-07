Un programme de croissance pour le G20

Pour réussir sa présidence du G20, l'Afrique du Sud devra relancer la coopération politique entre les membres du groupe. À cette fin, elle devra surmonter les clivages géopolitiques pour renforcer le dialogue entre les différents « clubs » du G20, en particulier les économies avancées et leurs homologues des économies émergentes. Heureusement, l'Afrique du Sud est relativement bien placée pour y parvenir : parmi les membres établis des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud), c'est elle qui entretient les relations les moins tendues avec les États-Unis et l'Union européenne.



Mais trouver des moyens de combler le fossé entre les grandes puissances n'est qu'une première étape. L'Afrique du Sud devra également impliquer les nouveaux membres des BRICS (Égypte, Éthiopie, Iran, Arabie saoudite et Émirats arabes unis) et veiller à ce que la voix de l'Union africaine – qui est devenue un membre permanent du G20 l'année dernière – soit entendue. En favorisant une plus grande cohésion entre les pays en développement et en élargissant la coopération au sein du G20, l'Afrique du Sud rehaussera son propre profil au sein de tous ces « clubs ».



Les détails de l'ordre du jour sont cruciaux. Il doit être large et ambitieux, tenir compte des priorités et des aspirations de tous les sous-groupes du G20 et comporter des engagements mesurables. Plusieurs questions peuvent et doivent être examinées, qu'il s'agisse de desserrer l'étau de la dette excessive ou de consacrer davantage de ressources à l'action en faveur du climat. Mais un objectif est indiscutable : la croissance économique.

Parvenir à une « croissance forte, équilibrée, durable et inclusive » est l'objectif primordial officiel du G20



Mais les années 2020 s'annoncent comme une décennie de croissance molle – ce que la directrice générale du FMI



Le



Que faudra-t-il donc pour relancer la croissance à moyen terme ? La demande globale mondiale doit être soutenue (à un niveau non inflationniste). Les ressources, y compris la main-d'œuvre, doivent être employées de manière efficace et durable. Le système commercial mondial doit rester ouvert et fondé sur des règles. Et le système financier international doit répondre aux besoins d'ajustements à court terme et d'investissements à long terme. Tout cela nécessitera un cadre politique multilatéral universellement accepté.

Pour concevoir un tel cadre, il faut non seulement définir des priorités politiques claires et identifier les mesures les plus efficaces pour les atteindre, mais aussi mettre au point des procédures institutionnelles détaillées pour le partage de l'information. En outre, les interventions publiques doivent être correctement séquencées et veiller à éviter les externalités négatives.



Comme les économies développées aussi bien que celles en développement sont confrontées à la perspective d'une croissance molle à moyen terme, l'agenda de la croissance est un sujet sur lequel tout le monde peut s'entendre. L'accent mis sur la nécessité d'éviter les politiques à somme nulle – y compris les retombées négatives de mesures non coordonnées, voire de mesures d'entraide – devrait y contribuer. En fait, un programme de croissance bien conçu, étayé par un engagement commun en faveur de la coopération, peut produire des résultats qu'aucun pays ne pourrait atteindre seul.



L'Afrique du Sud devrait jouer le rôle « d’honnête courtier » dans ce processus. Si elle fait bien son travail, elle peut restaurer le statut du G20 en tant que premier forum de coopération politique internationale et améliorer la gouvernance multilatérale de manière plus générale, notamment en veillant à ce que les réformes des institutions financières internationales restent à l'ordre du jour. Une préparation minutieuse de sa présidence sera cruciale pour l'Afrique du Sud aussi bien pour le G20.

Paola Subacchi est professeure d'économie politique et titulaire de la nouvelle chaire sur la dette souveraine et la finance à Sciences Po.

Copyright : Project Syndicate, 2024.

Lorsque l'Afrique du Sud prendra la présidence tournante du G20 dans le courant de l'année, elle sera le quatrième pays en développement consécutif à le faire. Elle sera également le troisième membre consécutif du groupe des BRICS, qui regroupe les principales économies émergentes, et le premier pays africain à prendre la barre. Les priorités économiques de l'Afrique – ainsi que les priorités des pays en développement en général – figureront enfin en bonne place à l'ordre du jour du G20.

