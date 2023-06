Un réseau clandestin de prostitution et de proxénétisme démantelé à la Cité Mixta : 6 personnes arrêtées Un salon de massage situé à la Cité Mixta a été le théâtre d'une séquestration suivie d'abus sexuels sur un client. M. Ndiaye, un tailleur domicilié à l'unité 26 des Parcelles-Assainies, aurait été contraint de coucher avec une prostituée, et cette scène intime aurait été capturée sur un smartphone. Les autorités du commissariat de l'Unité 15 des Parcelles ont réussi à appréhender six personnes impliquées dans cette affaire sordide.



Rédigé par leral.net le Dimanche 18 Juin 2023

Suite à cela, les policiers ont mené une opération de perquisition au salon de massage en question, conduisant à la saisie de plus d'une centaine de préservatifs, une vingtaine de téléphones portables et des lubrifiants. La découverte de ce réseau clandestin de prostitution à la Cité Mixta a été initiée par une plainte déposée par M. Ndiaye auprès du chef de service du commissariat de l'Unité 15 des Parcelles-Assainies. Selon sa déposition, le tailleur aurait été séquestré dans le salon de massage avant d'être agressé sexuellement par une prostituée, le tout étant enregistré sur vidéo.



« J'ai trouvé le numéro d'un salon de massage situé à la Cité Mixta sur le réseau social Facebook. Après avoir réservé une séance de massage suivie de relations sexuelles, je m'y suis rendu. Cependant, j'ai découvert quatre femmes et cinq hommes habillés en femmes », a confié le plaignant dans le procès-verbal. Mal à l'aise devant la présence de cinq hommes aux allures efféminées, le tailleur de 31 ans a décidé d'annuler sa réservation et de partir. Ce choix n'a pas été bien accueilli par la proxénète A.M et ses complices.



Ainsi, M. Ndiaye a été forcé de se rendre dans une chambre où il a été violemment agressé par les employés du salon, selon son récit. Le tailleur a été contraint d'avoir des relations sexuelles avec la prostituée F.D, âgée de 21 ans. La scène érotique a été filmée par la proxénète A.M, qui a ensuite envoyé la vidéo obscène à l'une de ses amies. La femme responsable du salon de massage, âgée de 45 ans, a quant à elle récupéré les 10 000 francs CFA de la victime, relate Rewmi Quotidien.



Les trois femmes et trois hommes présents sur les lieux ont été arrêtés et conduits au commissariat. Interrogée lors de l'enquête, la responsable du salon, A.M, a reconnu les faits. À la suite de l'enquête, les six personnes impliquées ont été déférées devant le parquet pour des chefs d'accusation tels que « séquestration, viol, chantage sexuel, collecte illicite de données personnelles et proxénétisme ».

