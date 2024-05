Un réseau de trafic de drogue démantelé à Kédougou

Un joli coup de filet qui porte la signature des hommes du commandant Thior de la Brigade de proximité de la gendarmerie de Mako. Ces derniers ont démantelé un réseau de trafic de drogue.



Exploitant une information relative à une livraison de chanvre indien dans la soirée du jeudi au vendredi, les éléments ont mis fin aux agissements du dealer. Il s'agit d'un guinéen âgé de 40 ans environ, renseigne Seneweb.



Ce dernier a été arrêté en possession de 1,5 kg et 60 paquets de chanvre indien bien conditionnés et qui attendaient leurs clients.



Poursuivis pour détention et offre et cession de chanvre indien, le dealer sera présenté au terme de sa durée légale de garde à vue, au procureur près le tribunal de grande instance de Kédougou.