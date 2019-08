Un retour de Neymar ? Un joueur du Barça se prononce: "C’est un sujet fatiguant..." En marge de la rencontre face à Athletic Bilbao (1-0), Jordi Alba (30 ans), latéral du FC Barcelone, a évoqué lui aussi la rumeur qui envoie Neymar (27 ans), attaquant du Paris Saint-Germain, de retour au FC Barcelone.

«Un retour de Neymar ? C’est un sujet fatiguant. Il faut attendre la fermeture du marché. C’est un grand joueur, il a donné le meilleur de lui-même. C’est la décision du club. S’il vient, tant mieux. Il faut attendre, chaque jour on parle d’une équipe différente »



Jordi Alba est comme beaucoup de supporters, qu’ils soient parisiens ou barcelonais. Ce sujet fait la une des médias depuis plusieurs semaines, sans qu’il n’y ait la moindre information supplémentaire ou concrétisation. Ni le joueur ni son entourage n’ont encore communiqué. Aujourd’hui, la situation est bloquée pour l’international brésilien, alors qu’il ne reste que 15 jours de mercato. Plus les jours avancent et plus la possibilité de voir Neymar quitter le club s’éloigne, puisque aucun courtisan ne semble prêt à faire une offre convaincante.

