Un scandale d’1,2 milliard F CFA éclabousse le 9e Forum mondial de l’Eau

Le 9e Forum Mondial de l’Eau qui a eu lieu à Dakar en mars 2022, est rattrapé par un scandale.



Un marché de gré à gré de 500 millions FCfa relatif à une affaire de location de voitures pour les participants dudit Forum, a été débusqué par "Les Echos".



Les organisateurs ont passé par entente directe avec les sociétés suivantes : Plus de 131 millions FCfa pour Africatours, plus de 124 millions FCfa pour Senecartours, plus de 235 millions FCfa pour Hertz.



Le marché de gré à gré a été rejeté par la Dcmp, au motif de l’absence d’une situation résultant d’une circonstance imprévisible, comme indiqué à l’article 76.2 du Code des marchés publiques.



Mais l’Armp a approuvé le marché sous le prétexte que la location de biens n’est pas soumise au code des marchés publics.















