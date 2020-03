Un seul ennemi, le virus ( Der Tfm )

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Mars 2020 à 00:30 | | 0 commentaire(s)|

C'est l'enseignement qu'on peut tirer de l'information parue dans la presse du jour. Un coup de fil de Macky Sall à ses opposants pour les remercier de leur soutien en cette période si difficile pour le monde entier à cause du Covid19.

Quoi de plus normal si l'on part du principe que la classe politique est composée d'acteurs qui sont adversaires mais pas ennemis. Avec l'hypothèse selon laquelle, quelque soit leur bord, nos politiques ont un seul dénominateur commun: le SÉNÉGAL. Un seul ennemi, le virus. Le pays de la Teranga étant leur point de convergence, c'est leur plus précieux bijou de famille, que rien ne vaut et qui vaut TOUT ! C'est autour de ce consensus patriotique qu'il faut bâtir et rénover afin qu'advienne une nouvelle pratique de la politique au Sénégal. Adversaires oui, ennemis jamais !

Papa Abdoulaye DER

Journaliste TFM

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos