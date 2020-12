Un tailleur et un marchand ambulant arrêtés pour le vol d’un Iphone 6 à bord d’un «Tata»

A. Faye, tailleur de profession et I. Kane, marchand ambulant, croupissent en prison pour flagrants délits de vol en réunion d’un téléphone Iphone 6 à bord d’un «Tata». A sa descente du bus «Tata», la dame N.P.G constate que son téléphone portable Iphone 6 a disparu. Soupçonnant A. Faye et I. Kane, elle crie de toutes ses forces au voleur, rapporte "L'As".



Trouvant que les carottes sont cuites pour eux, les deux quidams ont tenté de détaler. Mais, ils sont vite rattrapés par des jeunes qui observaient la scène. Un gendarme qui suivait aussi la scène, est alors intervenu pour empêcher que les deux quidams ne soient lynchés. Ils sont conduits au commissariat de Grand-Yoff. Devant les enquêteurs, A. Faye et son complice ont tenté de nier les faits. Ils ont argué que c’est par hasard que le téléphone s’est retrouvé entre leurs mains. Au terme de leur garde-à-vue, ils ont été déférés au parquet pour flagrant délit de vol en réunion.

