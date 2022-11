Un vigile se fait fait passer pour un gendarme à Mbacké

Un faux gendarme a été jugé pour usurpation de fonction et corruption au tribunal d’instance de Mbacké. Cité dans une affaire d’usurpation de fonction, l’accusé P. Cissé, vigile de profession, se faisait passer pour un gendarme. Arrêté par les limiers du commissariat de Touba, l’usurpateur a été présenté à la barre du tribunal de Mbacké. Mais le mis en cause a contesté les allégations contenues dans le procès-verbal d’audition. Il a fait croire au juge qu’il était allé au marché uniquement pour charger d’éléments sonores sa clé Usb pour ses enfants, rapporte "Dakaractu".



Sa déclaration est battue en brèche par un marchand ambulant, témoin des faits. Ce dernier affirme que le prévenu a effectivement présenté une carte et a dit qu’il était gendarme. Mieux, ajoute le témoin, le faux gendarme lui a même passé les menottes, avant de menacer de le conduire au commissariat de police. C’est ainsi qu’ils ont pris un taxi pour aller à la police. Mais en cours de route, le faux gendarme lui a réclamé la somme de 30 000 francs Cfa en échange de sa libération.



Le faux gendarme a été condamné à 6 mois de prison ferme.











Avec L'As