Unai Emery, l'ancien entraîneur du PSG, n'aurait pas mis bien longtemps à rebondir

L'entraîneur Unai Emery, qui vient de quitter le Paris Saint-Germain, est sur le point de succéder à Arsène Wenger sur le banc d'Arsenal, selon la BBC, qui l'a annoncé ce lundi 21 mai. À 46 ans, l'Espagnol a remporté un titre de champion et quatre coupes domestiques en deux saisons à la tête du club parisien.



"Emery apparaît comme le choix unanime après un processus de recrutement au cours duquel le club a discuté avec tous les candidats", affirme la BBC.



Emery a été poussé vers la sortie au PSG pour n'avoir pas réussi à briller en Ligue des champions malgré un mercato record de 400 millions d'euros l'été dernier. Le Real Madrid a éliminé Paris dès les 8e de finale de la C1 en mars dernier.



BREAKING: Arsenal to appoint Unai Emery as new manager. Thorough process produced 46yo Spaniard as unanimous choice. Available after leaving #PSG (1 Lg1 title, 4 cups), previously Sevilla (3 EL wins), not fluent English. Announcement + press conference likely later this week #AFC

"Nous avons perdu contre le Real mais ils montrent qu'ils sont peut-être toujours l'équipe la plus forte en Europe", a souligné Unai Emery en quittant le PSG. Auparavant, l'Espagnol avait dirigé avec succès le FC Séville, avec qui il a remporté trois fois l'Europa League en trois saisons.



Arsenal est à la recherche d'un entraîneur pour la première fois depuis 22 ans, depuis qu'Arsène Wenger a annoncé qu'il quittait ses fonctions il y a quelques semaines. Les Londoniens ont terminé 6e de Premier League, pire classement de l'ère Wenger, et ne joueront pas la Ligue des champions la saison prochaine.



L'ancien milieu espagnol d'Arsenal Mikel Arteta, qui faisait partie du staff de Pep Guardiola à Manchester City ces deux dernières saisons, semblait la semaine passée être en pole position pour succéder à Wenger. Mais son manque d'expérience semble avoir été un trop gros handicap face à Emery.













Le HuffPost avec AFP