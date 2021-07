"Une 3ème vague (émeute) inévitable si Macky Sall instaure l'état d'urgence", selon Serigne Amsatou MbackéAbdoul Ahad Serigne Amsatou Mbacké Abdoul Ahad dans son sermon à l'occasion de la Tabaski a mis le chef de l'Etat en garde, sans prendre de gants. Le fils du défunt troisième khalife général des mourides prévient d'une troisième vague, apparentée à une émeute si ce dernier s'évertue à instaurer le couvre feu.

Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Juillet 2021 à 07:11 | | 0 commentaire(s)|

Le chef religieux de Touba a pris le contre-pied d'Ahmed Khalifa Niass qui suggérait récemment au chef de l'État d'instaurer l'État d'urgence pour freiner la chaîne de contamination.



" On a décrété l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu. Mais les disciples étaient sortis dans les rues pour exiger la levée de ces restrictions. Les émeutes n'avaient pas échappé Touba et il a fallu l'intervention nocturne de Serigne Mountakha pour apaiser le climat. Le peuple s'est soulevé récemment pour se diriger vers le palais (affaire sweet beauty). Mais le khalife a réagi en vue de désamorcer la bombe ", a-t-il rappelé dans son discours tenu à Touba Bélel.



Serigne Amsatou Mbacké de préciser au président Macky Sall que la troisième vague (émeute) sera plus rude. Ainsi, le chef religieux conseillera au chef de l'État d'être toujours plus proche et à l'écoute du peuple.



" Si on instaure l'état d'urgence, nous allons encore manifester et si le président Macky Sall ne reculera pas, on va passer à la vitesse supérieure. Ça sera le chaos! ", prévient-il.



A l'en croire, "les populations souffrent parce qu'elles peinent à joindre les deux bouts. Ces dernières sont confrontées à un manque d'emploi dans le pays".

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos