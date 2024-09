Une 4e cimenterie et le ciment reste encore cher

Le Sénégal s’apprête à abriter une nouvelle cimenterie dénommée Ciments de l’Afrique (CIMAF). Cet investissement marocain vient rejoindre une industrie du ciment déjà sur saturée, avec, déjà, la Sococim, les Ciments du Sahel et Dangoté. La Sococim, leader avec 3,5 millions de tonnes qui devrait passer à 7 millions de tonnes avec sa nouvelle ligne de production, puis Dangoté de l’homme d’affaires nigérian du même nom avec 1,6 million de tonnes et Ciments du Sahel avec une production qui tourne autour de 600.000 tonnes, approvisionnaient largement un marché local en pleine croissance, du fait des activités des grands chantiers de l’Etat. Ces cimenteries exportaient aussi sur le marché communautaire, surtout au Mali.



D'aprés "Le Témoin", les exportations avaient explosé en direction de ce pays, juste après la levée l’embargo, jusqu’à +585,8%. Cela dit, les Sénégalais ne comprennent pas que, malgré l’existence de plusieurs cimenteries, le prix du ciment soit si élevé au Sénégal. Certes, le prix actuel de 65.000 FCfa la tonne est en baisse par rapport à ceux pratiqués vers les années 2022, où cette même tonne s’échangeait à près de 80.000 FCfa. Le 24 juin dernier, l’Etat avait décidé de suspendre le paiement d’une taxe de 2000 FCfa sur le ciment, pour permettre la baisse du prix du produit. Il n’empêche, le prix du ciment reste toujours très élevé. Et l’arrivée d’une quatrième cimenterie ne devrait pas y changer grand-chose.

