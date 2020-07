Une « Opération-Tabaski » à Phoenix Sénégal tombe à l’eau : un agent disparait avec l’argent estimé à 7 millions de FCFA des moutons L’Aïd-el-Kébir 2020 restera à jamais gravée à jamais dans la mémoire collective des agents de Phénix Sénégal. En effet, dans la foulée des préparatifs de la fête de tabaski, l’agent Modou Mbaye, de cette société de gardiennage, a disparu avec la manne financière destinée à l’achat de 151 moutons. il est introuvable depuis deux semaines et la Section de recherches de la gendarmerie de Colobane a été saisie pour se lancer aux trousses de l’agent véreux.

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Juillet 2020

Le risque d’une Tabaski cauchemardesque plane sur la tête des agents de la société de gardiennage Phénix victimes ces jours-ci d’une arnaque à grande échelle. selon nos informations, tout serait parti d’une opération d’achat de moutons pour la fête de Tabaski.



C’était donc le projet de ces deux collègues pour se faire de l’argent, histoire de sortir du marasme économique en cours. Une fois au courant de cette démarche, d’autres agents de sécurité, employés de la boite, ont vite sauté sur l’occasion, confiant à leur tour au « respecté » Modou Mbaye, des sommes d’argent afin que celui leur donne des moutons à son retour.



Modou Mbaye, un employé en service dans ladite société qui bénéficiait d’une confiance aveugle de la part d’un de ses collègues, Oumar Agne, s’est vu confier par ce dernier une somme de 7.000.000 f CfA. Le projet : se rendre dans l’intérieur du pays pour acheter 151 moutons destinés à être écoulés à Dakar.



De l’autre côté, une dame du nom d’Oumy Guèye, convaincue elle aussi de la rentabilité d’un tel business, n’a pas hésité à décaisser 300.000 f CfA de l’argent de la tontine qu’elle gérait. Hélas, tous ces candidats aux moutons ne verront que du feu.



Car, Modou Mbaye n’avait pas l’intention de revenir à Dakar après avoir empoché la manne financière. son plan bien huilé, Modou quitte la capitale, comme prévu avec son collègue, à destination de Diourbel. Une fois dans la capitale du Baol, il continuait de s’entretenir au téléphone avec Oumar Agne, qui, convaincu que son collègue et partenaire en affaires s’occupait activement de l’achat des bêtes, préparait le terrain à Dakar pour une bonne opération Tabaski.



Le mercredi 24 juin devait coïncider avec le retour de Modou Mbaye et la venue des moutons. se signalant à chaque étape du trajet de retour, jusqu’à l’entrée de Dakar (du moins, le faisait-il croire à son partenaire au bout du fil), l’agent de Phénix est subitement devenu injoignable.



Tous ses appareils semblaient éteints. A partir de ce moment là, Oumar Agne tombait inlassablement sur sa boite vocale. Intrigué après des heures d’attente, tandis que les clients s’impatientaient de voir leurs béliers, Agne se rend en urgence dans les locaux de la société Phénix pour sonner l’alerte.



De courtes investigations sur place révèlent la face monstrueuse de l’agent. Modou, le Madoff sénégalais, avait une fausse identité et un passif rempli de scandales.

Dans la ville sainte de Touba, il aurait grugé des millions à des jeunes à qui il faisait miroiter le paradis en Europe. Des révélations qui ont semé l’effroi et la colère à Phénix Sénégal.



Dans la foulée de ces illusions perdues, une plainte est déposée à la section de recherches de la gendarmerie de Colobane pour escroquerie. Aux dernières nouvelles du «Témoin », même la gendarmerie de Diourbel, qui avait reçu moult plaintes contre l’agent véreux, serait elle aussi entrée en action pour traquer le fugitif de Phénix où l’on observe un véritable « deuil » de moutons.

Le Témoin



