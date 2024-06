Une Sous-Secrétaire d’Etat américaine reçue par le Président Diomaye

Mme Uzra ZEYA, sous-secrétaire d’État à la sécurité civile, à la démocratie et aux droits de l’homme des États-Unis, qui séjourne dans notre pays depuis 48 heures, a été reçu en audience hier mardi au Palais de la République par le chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye.



Mme Uzra Zeya lui a exprimé la volonté des USA d’approfondir la coopération bilatérale dans divers domaines. « Ensemble, les Etats-Unis et le Sénégal promeuvent le progrès, la prospérité, la démocratie et les droits de l’homme. La réputation du Sénégal en tant que modèle de tolérance, de liberté religieuse et de gouvernance stable et démocratique est bien méritée et le peuple sénégalais en tire une juste fierté » a-t-elle souligné au micro de DakarActu, lit-on dans LeTémoin.



La diplomate a profité de son séjour pour visiter l’île de Gorée et la maison des esclaves avec le maire Me Augustin Senghor.