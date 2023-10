Une agence de transfert d’argent cambriolée à Tambacounda

Située sur la route nationale 1 en face de l’école élémentaire Kandioura Noba, cette agence de transfert d’argent a reçu dans la nuit du mardi 10 au mercredi 11 octobre aux environs de 5 heures 55 minutes la visite de deux voleurs. Les malfaiteurs ont usé d’une échelle pour monter en haut de la fenêtre (une arriération) de derrière. Ils ont ensuite utilisé un arrache-clou afin de découper cette petite fenêtre faite de grille de protection. A l’intérieur de l’agence, ils ont tenté de défoncer le coffre-fort mais leur tentative se soldera par un échec compte tenu de la lourdeur du coffre, informe Seneweb.



Encagoulés pour éviter d’être découverts par la caméra de surveillance, ces bandits ont ensuite opéré une fouille minutieuse des différents tiroirs des guichets. Leurs efforts ne seront pas vains puisqu'ils mettront la main sur la somme de 95 000 FCFA avant de s’éclipser.



Dans leur fuite, les malfrats ont abandonné l’échelle et l’arrache-clou.



Après la découverte de ce forfait, le propriétaire de l'agence de transfert d’argent a informé les limiers du commissariat central de Tambacounda. Les hommes du Commissaire Dieng ont effectué le constat avant d’amener avec eux l’échelle et l’arrache-clou abandonnés par les malfrats, mais aussi les enregistrements de la vidéo-surveillance.



Ce cambriolage a été précédé d’autres dans les quartiers Saré Guilél, Diamwelly et Liberté où des boutiques de commerçants ont été visités et d’importantes sommes d’argent et plusieurs marchandises emportées.



S’agit-il de la même bande ? L’enquête, ouverte par la police, nous édifiera.