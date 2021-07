Une ancienne terreur gravement agressée : «Bouba Chinois» amputé d’un bras A l’époque où il faisait la pluie et le beau temps dans le milieu interlope, rien que son surnom faisait frissonner. Âgé aujourd’hui de 67 ans, Boubacar Sy alias «Bouba Chinois» était hier devant la barre du tribunal correctionnel de Pikine-Guédiawaye. Curieusement, il n’y était pas comme prévenu, mais en qualité de partie civile. L’As

Plus incongru encore, amputé d’un bras, il poursuivait une dame pour coups et blessures volontaires avec une incapacité temporaire de travail (Itt) de 60 jours avec amputation.



Selon nos informations, le jour de la Korité, l’ancien caïd qui s’est reconverti dans l’aviculture s’est bagarré avec son amie, Mame Sèye Sylla, qui est aussi sa voisine.



Ayant perdu un bras à cause de l’altercation avec sa voisine, il a porté plainte contre la dame Sylla pour le délit cité ci-haut. L’affaire a été renvoyée au 5 août pour comparution de l’épouse de «Bouba Chinois» qui serait malade.



L’enquête a été menée par le Commissariat de Golf. A en croire nos sources, «Bouba Chinois» s’est blessé au bras avec le couteau qu’il tenait au cours de la bagarre. Au lieu de se présenter régulièrement à ses rendez-vous pour ses soins médicaux, il a préféré ignorer sa blessure et vaquer à ses occupations.



Son avant-bras s’est donc infecté et l’amputation a été inévitable. Mame Sèye Sylla est en détention depuis le 23 juin.

