Une autre alliance se fissure : la Convergence Dëggu Jëf, CDJ quitte la Coalition Geum Sa Bopp Dans un communiqué signé Nafissatou Wade, la Présidente nationale CDJ, parvenu à leral, la Convergence Dëggu Jëf, CDJ, informe avoir mis fin à compter de ce 23 octobre 2021, à son compagnonnage avec la Coalition Geum Sa Bopp. Raison évoquée : le non-respect des principes de l'alliance .

La note d’information rappelle que la Convergence Dëggu Jëf, CDJ, s'était engagée dans la Grande Coalition Geum Sa Bopp depuis sa création, en vue de élections locales et législatives.



Ce compagnonnage s'inscrivait dans le cadre d'un renouveau de nos Communes et en notre qualité de présidente nationale de la CDJ, nous y avions joué un rôle majeur, en étant au-devant de la scène pour donner une véritable crédibilité à cette coalition, compte tenu de notre positionnement et de nos principes sur l'échiquier politique.



Ainsi, il appartenait dès lors à chaque entité, d'évoluer dans un cadre inclusif, de transparence, hors de tout calcul politicien, d'intérêt individuel. Les élections locales de 2022 ne doivent pas être phagocytées par le positionnement des leaders en vue des présidentielles de 2024.



« Avec une notoire remise en cause des objectifs qui nous avaient unis, Il serait incohérent pour la Convergence Dëggu Jëf de rester dans un cadre qui ne respecte guère les principes d'alliance qui ont conduit la CDJ à répondre à l'appel de la Grande Coalition Gueum sa Bopp.



Restant déterminée à porter les préoccupations et la candidature des citoyens, la CDJ quitte la Coalition Guem sa Bopp à compter de ce 23 octobre 2021 et de rester dans ses principes et valeurs citoyennes dans la vérité et l’action », a indiqué Mme Nafissatou Wade, la Présidente nationale de la CDJ



